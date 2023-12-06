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В ЦАХАЛ показали, как пытаются залить морской водой туннели ХАМАС

Алексей Дегтярев
Ирина Елагина
10:32 06.12.2023
После краткосрочного перемирия в секторе Газа возобновились боевые действия, к границе с Египтом хлынул новый поток беженцев.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»
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Армия обороны Израиля попробовала закачивать морскую воду в подземные туннели ХАМАС. Видео появилось в Сети.

Как сообщает Wall Street Journal, ЦАХАЛ установил пять больших водяных насосов на побережье сектора Газа, рядом с лагерем беженцев Аль-Шати. Помпы достаточно мощные, чтобы пускать в подземелья тысячи кубометров воды в час. И таким образом за несколько недель полностью их затопить.

По данным прессы, в Тель-Авиве считают, что это заставит боевиков покинуть туннели - вместе с заложниками. Но эффективность плана вызывает сомнения, никто не знает характеристик грунта, и точные последствия просчитать невозможно.

А пока Израиль объявляет о начале третьей фазы операции по зачистке анклава, которая продлиться до конца января. Бои идут сейчас в южной части сектора, в городе Хан-Юнис. Алексей Дегтярев с подробностями.

После срыва перемирия между Израилем и Хамас в секторе Газа, ЦАХАЛ расширил зону проведения наземной операцию на все районы анклава. На севере ожесточенные столкновения сейчас происходят в районе лагеря Джабалия.

ЦАХАЛ атакует отряды ХАМАС на земле, с моря и с воздуха. Ведя непрерывные бомбардировки. Впервые в кадр попал удар планирующей корректируемой авиабомбой SPICE 2000 - стальной град. Сейчас основные события разворачиваются уже в южных районах сектора во втором по значению городе - Хан-Юнис. Где по заверениям израильского командования скрывается высшее руководство ХАМАС.

На кадрах видео дома после обстрелов складываются словно картонные. На фоне предупреждений гуманитарных групп о том, что у жителей Газы заканчиваются места для эвакуации, силы ЦАХАЛ продолжают движение на юг. А ведь Хан-Юнис стал именно тем местом, где концентрировалась основная масса беженцев с севера. После обстрелов больницы в черте города переполнены. Среди пострадавших от обстрелов десятки детей.

«Мы столкнулись с огромной проблемой: отделение неотложной помощи теперь стало скорее приемным отделением. Больные в основном остаются в коридорах. Не дай Бог, если у нас будет больше пациентов, для них вообще не останется места», - рассказал врач скорой помощи медицинского комплекса Нассер: Мухаммад Ахмед Аль-Кудра.

В ООН заявляют о панике и тяжелой ситуации в связи с новыми потоками эвакуирующихся палестинцев. Директор агентства ООН помощи палестинским беженцам написал, что в самый южный город Газы - Рафах, где живут 280 тысяч человек, может прибыть еще около полумиллиона, а там уже разместили 470 тысяч беженцев. Инфраструктура не справится с таким количеством переселенцев.

«Приюты БАПОР переполнены, и, как и во многих временных приютах, мы наблюдаем рост инфекционных заболеваний, более 12 000 острых респираторных инфекций. Мы видели случаи диареи, которые в 40-50 раз превышали обычные показатели. Мы видели случай желтушного синдрома, который необходимо быстро исследовать. Мы видели чесотку, вшей и т. д.», - отметил представитель ВОЗ Ричард Пиперкорн.

Действия ЦАХАЛ вновь официально осудили в США. Глава Пентагона Ллойд Остин предупредил, что если Израиль продолжит уничтожать мирное население, то это неизбежно приведет к стратегическому поражению Тель-Авива в Газе.

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