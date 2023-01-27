Танкисты и минометчики Северного флота отразили наступление «врага» на полигоне под Мурманском

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У морских пехотинцев Северного флота интенсивная боевая подготовка перед отправкой в зону спецоперации. Тренировки проходят на полигонах в Мурманской области. Занятиями руководят инструкторы с боевым опытом. Учат вести огонь в движении в темное время суток, стрелять с закрытых огневых позиций и маневрировать на поле боя.

Условный противник наступает. Он атакует с неба. По легенде, неожиданно. Но ему тут же дает отпор пулеметчик, выпуская по цели длинную очередь. Сигнальная ракета играет роль вражеской авиации - вертолета или квадрокоптера.

Экипажи Т-80БВМ работают по наземным целям - пехоте и артиллерии. Мишени разглядеть невооруженным глазом практически невозможно. Они там, далеко в поле. Имитируют бронетехнику условного противника, его артиллерийские оружия, а также расчеты противотанковых гранатометов.

От исходного для танков рубежа цели - на удалении в 1600 метров. Вроде бы, близко и видимость идеальная, но засечь белую мишень на фоне белого же пейзажа Арктики не так-то просто.

«Экипаж должен быть единым целым. Все должны друг друга слушать, каждую команду и движение, чтобы все было слаженно», - сказал командир танка Денис.

Сегодня усиленную подготовку под началом командиров уже с опытом боевых действий в зоне специальной военной операции проходят морпехи Северного флота. Схватывают все, со слов старших офицеров, на лету. Меньше недели практики, а это 15-20 таких заездов, и получаем подготовленный танковый экипаж.

«Каждый член экипажа, мы стараемся, должен быть взаимозаменяем. И командир танка должен уметь управлять боевой машиной, и механик-водитель. И наводчик-оператор должен управлять танком, и командир стрелять с этой машины», - отметил заместитель командира батальона ОМСБр Северного флота Сергей.

Командир расчета Исмаил получает координаты опорных пунктов условного противника, и его минометчики не мешкают. Орудие заряжают, стреляют по команде «беглым огонь». И сразу после докладывают - ствол чистый, цели на расстоянии трех-четырех километров уничтожены.

«Мы готовы выполнять любые поставленные перед нами задачи, именно поэтому у нас проводятся ежедневно учебно-боевые стрельбы», - поделился командир минометного расчета Исмаил.

Занятия морпехов на полигонах Северного флота сейчас проходят каждый день и почти круглосуточно, несмотря на то, что световой день после Полярной ночи еще короткий. Поэтому используют трассирующие боеприпасы, чтобы наблюдать за результатами стрельбы. И пока нареканий у командования они не вызывают. Все бойцы показывают умение точно поражать цели.

Ранее «Звезда» рассказала, как готовятся штурмовые отряды на импровизированном полигоне в ДНР. Подразделение было сформировано из новобранцев, прибывших из Забайкалья. Большинство из них заключили контракты с ВС РФ только осенью прошлого года.