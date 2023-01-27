Армия Армия Армия

Танкисты и минометчики Северного флота отразили наступление «врага» на полигоне под Мурманском

Елена Сивонен
07:17 27.01.2023
Морские пехотинцы Северного флота проходят усиленную подготовку под началом командиров, имеющих опыт боевых действий в зоне специальной военной операции.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

У морских пехотинцев Северного флота интенсивная боевая подготовка перед отправкой в зону спецоперации. Тренировки проходят на полигонах в Мурманской области. Занятиями руководят инструкторы с боевым опытом. Учат вести огонь в движении в темное время суток, стрелять с закрытых огневых позиций и маневрировать на поле боя.

Условный противник наступает. Он атакует с неба. По легенде, неожиданно. Но ему тут же дает отпор пулеметчик, выпуская по цели длинную очередь. Сигнальная ракета играет роль вражеской авиации - вертолета или квадрокоптера.

Экипажи Т-80БВМ работают по наземным целям - пехоте и артиллерии. Мишени разглядеть невооруженным глазом практически невозможно. Они там, далеко в поле. Имитируют бронетехнику условного противника, его артиллерийские оружия, а также расчеты противотанковых гранатометов.

От исходного для танков рубежа цели - на удалении в 1600 метров. Вроде бы, близко и видимость идеальная, но засечь белую мишень на фоне белого же пейзажа Арктики не так-то просто.

«Экипаж должен быть единым целым. Все должны друг друга слушать, каждую команду и движение, чтобы все было слаженно», - сказал командир танка Денис.

Сегодня усиленную подготовку под началом командиров уже с опытом боевых действий в зоне специальной военной операции проходят морпехи Северного флота. Схватывают все, со слов старших офицеров, на лету. Меньше недели практики, а это 15-20 таких заездов, и получаем подготовленный танковый экипаж.

«Каждый член экипажа, мы стараемся, должен быть взаимозаменяем. И командир танка должен уметь управлять боевой машиной, и механик-водитель. И наводчик-оператор должен управлять танком, и командир стрелять с этой машины», - отметил заместитель командира батальона ОМСБр Северного флота Сергей.

Командир расчета Исмаил получает координаты опорных пунктов условного противника, и его минометчики не мешкают. Орудие заряжают, стреляют по команде «беглым огонь». И сразу после докладывают - ствол чистый, цели на расстоянии трех-четырех километров уничтожены.

«Мы готовы выполнять любые поставленные перед нами задачи, именно поэтому у нас проводятся ежедневно учебно-боевые стрельбы», - поделился командир минометного расчета Исмаил.

Занятия морпехов на полигонах Северного флота сейчас проходят каждый день и почти круглосуточно, несмотря на то, что световой день после Полярной ночи еще короткий. Поэтому используют трассирующие боеприпасы, чтобы наблюдать за результатами стрельбы. И пока нареканий у командования они не вызывают. Все бойцы показывают умение точно поражать цели.

Ранее «Звезда» рассказала, как готовятся штурмовые отряды на импровизированном полигоне в ДНР. Подразделение было сформировано из новобранцев, прибывших из Забайкалья. Большинство из них заключили контракты с ВС РФ только осенью прошлого года.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
07:49 В стране и мире
Bloomberg: в ЕС придумали легальный способ использовать активы РФ для восстановления Украины
05:00 Армия
Видео
Саперы ВС РФ показали, во что националисты превратили здание музея в Мариуполе
06:40 В стране и мире
Япония запретила поставлять в Россию вакцины, медоборудование и роботов
04:50 В стране и мире
В Госдуму внесли законопроект, запрещающий задержания по истечении сроков давности
22:53 В стране и мире
В Пентагоне заявили, что у США нет на складах доступных танков Abrams для Украины
Популярное
Видео
Оператор-наводчик Т-90М «Прорыв» рассказал, что в прицел танка видно «даже мышь за два километра»
Видео
Студентка РУДН попросила Путина взять ее на работу в АП
Видео
Гладков рассказал Путину о подвиге маленького жителя Белгородской области
Видео
Путин рассказал о своей первой учительнице
Видео
Пассажир снял на видео, как из крыла самолета Сочи - Москва вытекает топливо
Видео
Верблюд насмерть затоптал сторожа на охотничьей базе под Омском
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.