Российский посол подчеркнул, что слова о возможном нападении России на страны НАТО являются «страшилками», чтобы оправдать перед налогоплательщиками расходы на поддержку Украины.

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Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США потеряли связь с реальностью, говоря о возможном прямом столкновении с Россией. Так он прокомментировал недавнее высказывание американского президента Джо Байдена о том, что РФ якобы нападет на НАТО после победы на Украине.

«Такие "страшилки" фабрикуются, чтобы оправдать перед налогоплательщиками и трезвомыслящими политическими силами баснословные траты на "сдерживание" Российской Федерации», - передает РИА Новости слова Антонова.

Российский посол уверен, что Вашингтон «потерял связь с реальностью», пытаясь подлить масла в огонь конфликта на Украине. По мнению Антонова, такая «провокационная риторика недопустима для ответственной ядерной державы».

Антонов также заявил, что американский военно-промышленный комплекс является бенефициаром кровопролития в российско-украинском конфликте. Доказательством этому, по его словам, служит очередной пакет военной помощи «обезумевшим неонацистам в Киеве».

Ранее посол России в Вашингтоне призвал Вашингтон перестать спекулировать на теме украинских детей. Вместо этого он посоветовал сконцентрироваться на множестве социальных проблем, имеющихся в США.