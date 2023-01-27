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Расчет РСЗО «Град» ЦВО поразил гаубицу Д-20 и склад боеприпасов боевиков

06:55 27.01.2023
Российские военнослужащие уничтожили 152-мм пушку Д-20, ее расчет и склад боеприпасов к ней, который был расположен рядом.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» Центрального военного округа (ЦВО) в зоне проведения специальной военной операции.

Расчеты РСЗО поражают позиции, технику и живую силу вооруженных формирований украинских националистов. В ходе боевого дежурства разведка подразделений ЦВО обнаружила позиции вражеской батареи гаубиц Д-20 калибром 152 миллиметра, после чего ракетчики нанесли массированный артудар, в результате которого были уничтожены артиллерия украинских боевиков и расположенный рядом склад боеприпасов.

Местоположение радикалов, которое было хорошо замаскировано, удалось выявить благодаря воздушному наблюдению с беспилотного летательного аппарата. Также с его помощью осуществлялась корректировка огня и контроль поражения целей. После уничтожения вражеских объектов личный состав батареи покинул позиции и скрылся в блиндажах.

Ранее в Минобороны России показали кадры боевого применения РСЗО «Торнадо-Г» в зоне спецоперации. Расчеты «Торнадо-Г» выводят из строя и уничтожают командные пункты, склады с вооружением, боеприпасами и горюче-смазочными материалами, а также ведут контрбатарейную борьбу с артиллерией противника, находящейся на большом удалении. Максимальную эффективность и точность таких залпов обеспечивает корректировка огня с помощью беспилотной авиации и передовых отрядов артиллерийской разведки.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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