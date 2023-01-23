Огонь на головы врага: кадры боевого применения РСЗО «Торнадо-Г» в зоне СВО

Расчеты РСЗО «Торнадо-Г» ЮВО с самого начала специальной военной операции непрерывно наносят поражение технике и живой силе украинских националистов.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Расчеты реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г» Южного военного округа в зоне проведения спецоперации уничтожили позиции украинских националистов. Видео боевого применения РСЗО опубликовало Минобороны РФ.

По данным разведки, подразделения украинских боевиков сосредоточили военную технику, вооружение и боеприпасы для снабжения группировки своих сил. Данные разведчиков были подтверждены техническими средствами, после чего подразделения РСЗО «Торнадо-Г» нанесли удар.

Расчеты «Торнадо-Г» выводят из строя и уничтожают командные пункты, склады с вооружением, боеприпасами и горюче-смазочными материалами, а также ведут контрбатарейную борьбу с артиллерией противника, находящейся на большом удалении. Максимальную эффективность и точность таких залпов обеспечивает корректировка огня с помощью беспилотной авиации и передовых отрядов артиллерийской разведки. После поражения целей личный состав покидает позиции.

Ранее российские десантники уничтожили позиции украинских боевиков, расположенные на правом берегу Днепра. После получения координат целей с беспилотных летательных аппаратов артиллерия ВДВ нанесла удары по ним реактивной системой залпового огня «Град».

Материал подготовили: Ян Брацкий и Николай Баранов