Тайвань ввел новые ограничения на экспорт товаров в Россию и Белоруссию

Под запрет попали товары, которые можно использовать в военных целях.

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Министерство экономики Тайваня ввело дополнительные ограничения на экспорт высокотехнологичных товаров в Россию и Белоруссию. В санкционный список попали товары, которые можно использовать в военных целях. О новых экспортных запретах говорится в заявлении, размещенном на сайте МЭТ.

«Министерство экономики Тайваня 4 января 2023 года внесло поправки в "Список высокотехнологичных товаров, экспортируемых в Россию и Беларусь", увеличив количество товаров, подпадающих под экспортный контроль в Россию и Беларусь. Это также соответствует осуществлению международного сотрудничества и предотвращению экспорта высокотехнологичных товаров для использования в военных целях», – говорится в публикации.

Список ограничений расширен на 52 пункта, в который вошли поставки, связанные «с ядерно-энергетическими веществами, различными товарами и материалами, химическими веществами», чтобы «предотвратить использование тайваньских высокотехнологичных товаров в военных целях».

Ранее МЭТ наложило запрет на экспорт в Россию и Белоруссию датчиков, лазеров и аэрокосмических товаров.