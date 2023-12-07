Al Jazeera: не менее 10 беженцев погибли при авиаударе ЦАХАЛ по лагерю в Магази

Телеканал показал кадры последствий удара - разрушены несколько зданий, под обломками еще могут находится другие пострадавшие.

© Фото: Abed Rahim Khatib dpa Globallookpress

Не менее 10 беженцев погибли в результате авиаудара ЦАХАЛ по лагерю в Магази в секторе Газа.

По информации телеканала Al Jazeera, под обломками разрушенных зданий могут находиться другие пострадавшие. Их поиском занимаются сотрудники службы спасения.

Al Jazeera показал кадры, как спасатели извлекают тела погибших из-под завалов и грузят их в кареты скорой помощи.

Ранее сообщалось, что порядка 300 человек, в том числе двое несовершеннолетних граждан РФ, получили право покинуть сектор Газа через КПП «Рафах» на границе с Египтом.

Напомним, что после непродолжительного перемирия в секторе Газа возобновились боевые действия с участием авиации и бронетехники ЦАХАЛ. Наиболее ожесточенные бои ведутся в районе окруженной Джабалии и городе Хан-Юнис, в котором по данным ЦАХАЛ, находится штаб ХАМАС.