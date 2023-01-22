Пушилин: боевики киевского режима пытались взорвать рудники при отступлении из Соледара
Украинские националисты пытались взорвать соляные рудники при отступлении из Соледара. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.
«Противник, отходя из Соледара, собирался уничтожить соляные рудники - изнутри подрывали коммуникации, что затруднило спуск в шахту. Но все восстановимо, и мы это обязательно сделаем. И вокруг предприятия по добыче соли обязательно вырастут новые жилые кварталы», - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о гигантской работе, проделанной в боях за освобождение Соледара. Город перешел под контроль Вооруженных Сил РФ 12 января. Представитель Кремля отметил, что наступательные действия продолжатся. Песков подчеркнул, что впереди еще много работы, и сейчас не время останавливаться. Главная работа, по его словам, еще впереди.