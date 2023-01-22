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Пушилин: боевики киевского режима пытались взорвать рудники при отступлении из Соледара

Ян Брацкий
23:22 22.01.2023
Врио главы ДНР Денис Пушилин пообещал восстановить шахты и построить новые жилые кварталы вокруг предприятий по добыче соли в Соледаре.
Пушилин: боевики киевского режима пытались взорвать рудники при отступлении из Соледара
© Фото: Виктор Антонюк, РИА Новости
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Украинские националисты пытались взорвать соляные рудники при отступлении из Соледара. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«Противник, отходя из Соледара, собирался уничтожить соляные рудники - изнутри подрывали коммуникации, что затруднило спуск в шахту. Но все восстановимо, и мы это обязательно сделаем. И вокруг предприятия по добыче соли обязательно вырастут новые жилые кварталы», - написал Пушилин в своем Telegram-канале.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о гигантской работе, проделанной в боях за освобождение Соледара. Город перешел под контроль Вооруженных Сил РФ 12 января. Представитель Кремля отметил, что наступательные действия продолжатся. Песков подчеркнул, что впереди еще много работы, и сейчас не время останавливаться. Главная работа, по его словам, еще впереди.

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