В стране и мире Пушилин: боевики киевского режима пытались взорвать рудники при отступлении из Соледара Ян Брацкий Врио главы ДНР Денис Пушилин пообещал восстановить шахты и построить новые жилые кварталы вокруг предприятий по добыче соли в Соледаре. © Фото: Виктор Антонюк, РИА Новости Читайте нас на: Украинские националисты пытались взорвать соляные рудники при отступлении из Соледара. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин. «Противник, отходя из Соледара, собирался уничтожить соляные рудники - изнутри подрывали коммуникации, что затруднило спуск в шахту. Но все восстановимо, и мы это обязательно сделаем. И вокруг предприятия по добыче соли обязательно вырастут новые жилые кварталы», - написал Пушилин в своем Telegram-канале. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о гигантской работе, проделанной в боях за освобождение Соледара. Город перешел под контроль Вооруженных Сил РФ 12 января. Представитель Кремля отметил, что наступательные действия продолжатся. Песков подчеркнул, что впереди еще много работы, и сейчас не время останавливаться. Главная работа, по его словам, еще впереди. Экспертное мнение и аналитика