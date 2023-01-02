Дед Мороз и Снегурочка поздравили семьи военнослужащих армейского корпуса Северного флота с Новым годом

Сказочные герои приходят в гости к тем детям, чьи отцы принимают участие в специальной военной операции.

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Дед Мороз и Снегурочка поздравили семьи военнослужащих армейского корпуса Северного флота с Новым 2023 годом. Так, дети рассказывали новогодние стихи и водили хороводы вокруг елок, после чего получили из рук Деда Мороза и Снегурочки сладкие новогодние подарки. Дети были рады появлению новогодних героев, роли которых исполнили военнослужащие отдельного батальона управления армейского корпуса.

Новогоднее представление обрадовало и самих родителей, они благодарны тому, что командование создало детям новогоднее настроение. В первую очередь, сказочные герои приходят в гости к тем детям, чьи отцы принимают участие в специальной военной операции.

Напомним, российские космонавты и астронавты NASA встретили Новый год на МКС с тортом и оливье. Космонавты и астронавты NASA собрались в российском сегменте МКС, где устроили совместный просмотр фильма «Операция "Ы" и другие приключения Шурика».

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.