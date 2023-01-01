Российские космонавты и астронавты NASA встретили Новый год на МКС с тортом и оливье
Также члены экипажа станции устроили совместный просмотр легендарного советского фильма.
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Все члены экипажа Международной космической станции вместе встретили Новый год. Как сообщает ТАСС, к празднику подготовили даже самодельный торт и салат оливье.
Космонавты и астронавты NASA собрались в российском сегменте МКС. Там же устроили совместный просмотр фильма «Операция "Ы" и другие приключения Шурика».
«Много общались, делились традициями русского Нового года», - рассказал космонавт Дмитрий Петелин.
Перед праздником космонавты сделали «генеральную» уборку на станции. Кроме того, украсили российский сегмент МКС.
Ранее «Звезда» рассказывала, что российским военнослужащим на авиационной базе Хмеймим в Сирии на Новый год вручили подарки. Также выступил Ансамбль песни и пляски Воздушно-десантных войск.