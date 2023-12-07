Корабли Черноморского флота провели учения по отражению атак вражеских дронов

Одна из важных задач Черноморского флота - охрана важных объектов в Черном море, таких как Крымский мост, и обеспечение безопасности в Керченском проливе, где ежедневно проходит много судов.

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

В море работает корабельная реактивная бомбометная установка и бьет артиллерия - это отрабатывают различные сценарии обороны корабли Черноморского флота. Сейчас они тренируются, чтобы быть готовыми на случай вражеских атак.

С рассветом появляются дополнительные задачи для экипажа - осмотреть судоходный маршрут в районе Керченского пролива, самый оживленный в этой части Черного моря участок. Караваны торговых и грузовых судов идут непрерывным потоком, якорные стоянки переполнены - на них баржи и сухогрузы дожидаются своей очереди на проход пролива.

Через Керченский пролив ежедневно проходит огромное количество судов, обеспечивать безопасность при такой интенсивности движения сложно. Для этого привлекают боевые корабли Черноморского флота. Также они охраняют значимые объекты в Черном море, такие как Крымский мост.

Есть опасения, что в таких местах с оживленным судоходством украинские боевики попытаются устроить провокацию с использованием своих плавучих дронов-камикадзе. Флотилия безэкипажных катеров на Украине периодически пополняется. Запад поставляет разные модели, но, как показала практика, все они потопляемы. На большем удалении от берега ими занимается морская авиация Черноморского флота.

Тем временем на борту малого противолодочного корабля уже проверяют средства ПВО. Отражать атаки беспилотников еще в море, на подлете к берегу - первоочередная задача.

После выполнения боевых упражнений наш отряд кораблей продолжает патрулировать акваторию Черного моря. Под присмотром весь берег Крымского полуострова, а также основные торговые пути.

Подробнее о том, как Черноморский флот отрабатывает задачи по отражению атак беспилотников условного противника, смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Виктории Косогляденко.

Ранее фрегат Черноморского флота выпустил четыре «Калибра» по объектам ВСУ. Удар по противнику зафиксирован на опубликованных кадрах.