В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Корабли Черноморского флота провели учения по отражению атак вражеских дронов

Виктория Косогляденко
Анастасия Бобылева
05:35 07.12.2023
Одна из важных задач Черноморского флота - охрана важных объектов в Черном море, таких как Крымский мост, и обеспечение безопасности в Керченском проливе, где ежедневно проходит много судов.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

В море работает корабельная реактивная бомбометная установка и бьет артиллерия - это отрабатывают различные сценарии обороны корабли Черноморского флота. Сейчас они тренируются, чтобы быть готовыми на случай вражеских атак.

С рассветом появляются дополнительные задачи для экипажа - осмотреть судоходный маршрут в районе Керченского пролива, самый оживленный в этой части Черного моря участок. Караваны торговых и грузовых судов идут непрерывным потоком, якорные стоянки переполнены - на них баржи и сухогрузы дожидаются своей очереди на проход пролива.

Через Керченский пролив ежедневно проходит огромное количество судов, обеспечивать безопасность при такой интенсивности движения сложно. Для этого привлекают боевые корабли Черноморского флота. Также они охраняют значимые объекты в Черном море, такие как Крымский мост.

Есть опасения, что в таких местах с оживленным судоходством украинские боевики попытаются устроить провокацию с использованием своих плавучих дронов-камикадзе. Флотилия безэкипажных катеров на Украине периодически пополняется. Запад поставляет разные модели, но, как показала практика, все они потопляемы. На большем удалении от берега ими занимается морская авиация Черноморского флота.

Тем временем на борту малого противолодочного корабля уже проверяют средства ПВО. Отражать атаки беспилотников еще в море, на подлете к берегу - первоочередная задача.

После выполнения боевых упражнений наш отряд кораблей продолжает патрулировать акваторию Черного моря. Под присмотром весь берег Крымского полуострова, а также основные торговые пути.

Подробнее о том, как Черноморский флот отрабатывает задачи по отражению атак беспилотников условного противника, смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Виктории Косогляденко.

Ранее фрегат Черноморского флота выпустил четыре «Калибра» по объектам ВСУ. Удар по противнику зафиксирован на опубликованных кадрах.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
03:14 В стране и мире
В ООН заявили об «углубляющемся ужасе» в секторе Газа
18:46 В стране и мире
Mash: тело Ильи Кивы обнаружили на территории SPA-отеля в Супонево
18:22 В стране и мире
В Белом доме назвали высоким риск поражения Украины в конфликте
18:12 В стране и мире
РИА Новости: в Подмосковье обнаружили тело экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы
16:04 В стране и мире
Видео
Режиссер ЦАТРА Лазарев рассказал, как будет совмещать новую должность с актерством
Популярное
Тейлор Свифт обошла Путина и Барби в номинации «Человек года» журнала Time
Видео
Опубликованы кадры сопровождения самолета Путина истребителями Су-35С
Видео
Небо над Абу-Даби окрасили в цвета российского флага во время визита Путина
Видео
В Азовском музее-заповеднике показали найденный в Донбассе скелет мамонта
Музыкант Сергей Трофимов сказал, что хочет поспать, в ответ на вопрос об аварии
Видео
Путину показали атомный взрыв на выставке «Россия» на ВДНХ
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.
На сайте tvzvezda.ru применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробнее
Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.