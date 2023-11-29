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Фрегат Черноморского флота выпустил четыре «Калибра» по объектам ВСУ

05:00 29.11.2023
Залповый пуск четырьмя крылатыми ракетами комплекса «Калибр» по военным объектам украинских боевиков выполнен успешно, назначенные цели поражены.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Министерство обороны Российской Федерации опубликовало видео боевой работы высокоточным оружием большой дальности морского базирования одного из кораблей Черноморского флота по объектам вооруженных формирований украинских националистов.

Корабли ЧФ выполняют задачи по предназначению в зоне ответственности оперативно-стратегического объединения. Надводные корабли различных классов во взаимодействии с самолетами и вертолетами морской авиации выполняют патрулирование акватории у Крымского полуострова, осуществляют поиск и уничтожение безэкипажных катеров и скоростных десантных лодок противника, а также ведут мониторинг воздушного пространства.

Действуя в акватории Черного моря экипаж фрегата Черноморского флота получил задачу по нанесению в кратчайшие сроки удара крылатыми ракетами комплекса «Калибр» по объектам военной инфраструктуры украинских боевиков.

Залповый пуск четырьмя крылатыми ракетами выполнен успешно. Назначенные цели поражены, отметили в российском оборонном ведомстве.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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