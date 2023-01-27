Лавров уличил Запад в попытках восстановить колониальную зависимость Африки

Глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам визита в Африку заявил о колоссальном потенциале экономического развития континента.

© Фото: Пресс-служба МИД РФ, РИА Новости

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил о попытках США и ЕС восстановить колониальную зависимость Африки, требуя от нее отказаться от сотрудничества с Москвой.

«В Африке, мы знаем, регулярно появляются американские, английские и другие европейские делегации, которые с упорством, достойным лучшего применения, требуют от африканских стран не сотрудничать с Российской Федерацией, не выбиваться из общей дисциплины, под которой они, Запад, понимают восстановление колониальной зависимости, по большому счету, но уже в новом виде», - цитирует РИА Новости Лаврова.

Что касается африканского континента, отметил глава российской дипломатии, то он обладает колоссальным потенциалом развития. Речь, в числе прочего, о природных богатствах, которые долгие столетия эксплуатировались, добавил Лавров.

Ранее глава МИД РФ обвинил западные СМИ в искаженном освещении его визита в Африку. На Смоленской площади полагают, что журналисты иностранных изданий воспроизводили ту картинку, которую пытаются рисовать медиа в США и Европе.