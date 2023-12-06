Танкисты ЗВО разгромили замаскированные позиции ВСУ на Купянском направлении

На опубликованном видео - работа наших танкистов, которые уничтожили живую силу и замаскированные позиции украинских националистов ударами Т-72БЗ.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Танкисты Западного военного округа (ЗВО) нанесли удар по замаскированным позициям украинских националистов и уничтожили живую силу противника на Купянском направлении. На видео, опубликованном Минобороны РФ, показана боевая работа наших военнослужащих.

Разведывательные подразделения выявили при помощи беспилотника позиции и скопление живой силы противника в лесополосе. Для обеспечения огневой поддержки нашим мотострелкам к цели выдвинулись экипажи танков Т-72Б3. Затем танкисты нанесли мощный удар, отработав по выданным координатам.

Корректировать огонь помогал беспилотник, его же камера фиксировала попадание в цель. Судя по кадрам объективного контроля, позиции врага были разгромлены. По выполнении задачи экипажи Т-72БЗ выполнили смену огневых позиций.

Экипажи танков на передовой могут работать как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций за рельефом местности или в укрытиях. Это позволяет оставаться незамеченными. В то же время они могут наносить эффективное огневое поражение и обеспечивать выполнение боевых задач мотострелковыми подразделениями.

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Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.