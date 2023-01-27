В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Москалькова обсудила с украинским омбудсменом обмен списками тяжелораненых

Ян Брацкий
01:50 27.01.2023
Уполномоченная при президенте РФ по правам человека Татьяна Москалькова отметила ключевую роль Минобороны РФ и спецслужб в деле обмена ранеными и пленными.
Москалькова обсудила с украинским омбудсменом обмен списками тяжелораненых
© Фото: ombudsmanrf, Telegram
Читайте нас на:

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова обсудила с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом вопросы обмена ранеными. Стороны общались по видеосвязи.

«Состоялась очередная встреча с украинским уполномоченным по правам человека Дмитрием Лубинцом. В этот раз с участием главного омбудсмена Турции Шерефа Малкоча... Продолжая продвигаться в этом направлении, договорились о содействии в обмене списками тяжелораненых, подлежащих репатриации, оказании помощи компетентным органам в возврате граждан, подлежащих депортации», - написала Москалькова в своем Telegram-канале.

Как отметила омбудсмен, активное взаимодействие уполномоченных по правам человека двух стран уже способствовало решению целого ряда вопросов по воссоединению семей и обмену пленными.

Ранее Татьяна Москалькова рассказала об итогах третьего раунда переговоров с украинской стороной в Анкаре. Была достигнута договоренность по взаимному оказанию помощи гражданским лицам, отметила по возвращении из Турции Москалькова.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:55 В стране и мире
В ООН заявили, что поставка танков Украине не является движением в верном направлении
20:58 В стране и мире
Politico: Киев получит усовершенствованные Abrams, но без секретного оборудования
20:25 В стране и мире
Politico: передача Украине истребителей F-15 и F-16 может превратиться в «логистический кошмар»
19:33 В стране и мире
Нуланд: США не успеют отправить танки Abrams на Украину к весне
19:19 В стране и мире
WSJ: США угрожали Турции за прилеты на ее территорию Boeing и Airbus российских авиакомпаний
Популярное
Видео
Оператор-наводчик Т-90М «Прорыв» рассказал, что в прицел танка видно «даже мышь за два километра»
Видео
Студентка РУДН попросила Путина взять ее на работу в АП
Видео
Гладков рассказал Путину о подвиге маленького жителя Белгородской области
Видео
Путин рассказал о своей первой учительнице
Видео
Пассажир снял на видео, как из крыла самолета Сочи - Москва вытекает топливо
Видео
Верблюд насмерть затоптал сторожа на охотничьей базе под Омском
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.