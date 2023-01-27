Москалькова обсудила с украинским омбудсменом обмен списками тяжелораненых

Уполномоченная при президенте РФ по правам человека Татьяна Москалькова отметила ключевую роль Минобороны РФ и спецслужб в деле обмена ранеными и пленными.

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Российский омбудсмен Татьяна Москалькова обсудила с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом вопросы обмена ранеными. Стороны общались по видеосвязи.

«Состоялась очередная встреча с украинским уполномоченным по правам человека Дмитрием Лубинцом. В этот раз с участием главного омбудсмена Турции Шерефа Малкоча... Продолжая продвигаться в этом направлении, договорились о содействии в обмене списками тяжелораненых, подлежащих репатриации, оказании помощи компетентным органам в возврате граждан, подлежащих депортации», - написала Москалькова в своем Telegram-канале.

Как отметила омбудсмен, активное взаимодействие уполномоченных по правам человека двух стран уже способствовало решению целого ряда вопросов по воссоединению семей и обмену пленными.

Ранее Татьяна Москалькова рассказала об итогах третьего раунда переговоров с украинской стороной в Анкаре. Была достигнута договоренность по взаимному оказанию помощи гражданским лицам, отметила по возвращении из Турции Москалькова.