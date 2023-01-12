Москалькова рассказала об итогах третьего раунда переговоров с украинским коллегой

Российский и украинский омбудсмены обсудили взаимную помощь гражданским лицам по установлению местонахождения и воссоединению семей.

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Уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова сообщила об итогах третьего раунда переговоров со своим украинским коллегой Дмитрием Лубинцом. Омбудсмены встретились в Анкаре, в кулуарах международной конференции «Будущее прав человека в XX веке».

«Состоялся третий раунд переговоров с омбудсменом Украины. Подвели итоги работы по взаимному оказанию помощи гражданским лицам, в том числе по установлению местонахождения и воссоединению семей», - написала российский омбудсмен в своем Telegram-канале.

А накануне Москалькова и Лубинец поговорили о возможности обмена гражданских лиц, преследуемых на Украине за «пророссийские взгляды». Представитель Украины предложил в ответ рассмотреть передачу осужденных в России соотечественников, которые могли бы отбывать остаток наказания у себя на родине.