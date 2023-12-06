Националисты 56 раз за сутки обстреляли населенные пункты ДНР

В общей сумме было выпущено 178 боеприпасов.

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Украинские националисты 56 раз за последние сутки обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом говорят данные представительства ДНР в СЦКК.

«За истекшие сутки представительство сообщало о 56 фактах ведения огня со стороны ВФУ», - говорится в сообщении ведомства.

Противник нанес удары по Горловке, Донецку, Макеевке и Ясиноватой. В результате обстрелов пострадали 24 жилых дома и 10 объектов гражданской инфраструктуры. Всего по мирным городам ДНР было выпущено 178 снарядов, в числе которых боеприпасы из РСЗО и артиллерии.

За предыдущие сутки националисты обстреляли территорию республики 69 раз. В результате ударов ВСУ по мирным населенным пунктам были ранены семь человек.