Десантники уничтожили «Ланцетом» две РЛС и мобильную станцию связи боевиков

Под ударом наших бойцов оказались РЛС СТ-68, РЛС П-18 и мобильная станция связи, которые находились на правом берегу Днепра.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Российские десантники уничтожили две радиолокационных станции (РЛС) и мобильную станцию связи на правом берегу Днепра в Херсонской области. Минобороны России опубликовало кадры работы наших бойцов.

Расчеты разведывательных беспилотников выявили на правом берегу Днепра РЛС СТ-68, принадлежащую противнику. Она перемещалась по трассе в тыловом районе украинских формирований. Для ее уничтожения командованием одного из соединений ВДВ из состава группировки войск «Днепр» было принято решение задействовать барражирующий боеприпас «Ланцет». Запуск выполнил один из расчетов беспилотной авиации «крылатой пехоты». Профессионально и грамотно управляя «Ланцетом», оператор БПЛА прямым попаданием вывел из строя РЛС противника.

В дальнейшем разведчики ВДВ обнаружили РЛС П-18 на боевой позиции и мобильную станцию связи боевиков. Они также были выведены из строя прямым попаданием барражирующего боеприпаса «Ланцет».

Ранее российские «Грады» ударили по живой силе и технике украинских националистов на правом берегу Днепра. Результат объективного контроля, полученный от авианаводчиков разведподразделения, подтвердил поражение намеченных целей.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.