Расчеты «Градов» ударили по живой силе и технике ВСУ на правом берегу Днепра
Расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» ударили по живой силе и технике ВСУ на правом берегу Днепра. Минобороны России показало, как ведется боевая работа.
Получив от разведки координаты противника, артиллеристы прибыли в заданный район. На записи, обнародованной ведомством, показано, как военнослужащие делают необходимые расчеты и ведут огонь.
Вначале производится пристрелочный пуск, а после получения корректуры и введения поправок - дострел боеприпасов. Огонь из «Градов» ведется по площадям. Нанеся удар, расчеты меняют позицию, маскируют машины, пополняют боекомплект.
Номер расчета РСЗО «Град» с позывным Крым рассказал, что артиллеристы часто и успешно уничтожают оружие, которое Киев получает от стран НАТО.
«М777, "три топора". Частенько приходится иметь нам дело с этими орудиями. Попадаем, уничтожаем», - рассказал Крым.
Кадры объективного контроля подтверждают, что все намеченные цели были поражены, сообщает ведомство.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.