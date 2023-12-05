Армия Расчеты «Градов» ударили по живой силе и технике ВСУ на правом берегу Днепра Результат объективного контроля, полученный от авианаводчиков разведподразделения, подтверждает поражение намеченных целей. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» ударили по живой силе и технике ВСУ на правом берегу Днепра. Минобороны России показало, как ведется боевая работа. Получив от разведки координаты противника, артиллеристы прибыли в заданный район. На записи, обнародованной ведомством, показано, как военнослужащие делают необходимые расчеты и ведут огонь. Вначале производится пристрелочный пуск, а после получения корректуры и введения поправок - дострел боеприпасов. Огонь из «Градов» ведется по площадям. Нанеся удар, расчеты меняют позицию, маскируют машины, пополняют боекомплект. Номер расчета РСЗО «Град» с позывным Крым рассказал, что артиллеристы часто и успешно уничтожают оружие, которое Киев получает от стран НАТО. «М777, "три топора". Частенько приходится иметь нам дело с этими орудиями. Попадаем, уничтожаем», - рассказал Крым. Кадры объективного контроля подтверждают, что все намеченные цели были поражены, сообщает ведомство. Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика