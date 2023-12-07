В стране и мире Пострадавших от стрельбы в гимназии Брянска отправили спецбортом МЧС в Москву Игнат Далакян На протяжении эвакуации на спецборте МЧС России пострадавших сопровождают врачи. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Пострадавших от стрельбы в брянской гимназии отправили спецбортом МЧС в Москву. Раненые будут направлены в медицинские учреждения столицы. Вертолет Ми-8 МЧС России прибыл в Брянск для эвакуации пострадавших в результате стрельбы в гимназии города. Спецборт МЧС России оснащен медицинским модулем. На протяжении полета пострадавших сопровождают врачи. Сотрудники Центра экстренной психологической помощи оказывают психологическую поддержку раненым подросткам и их родителям. Ранее в Кремле прокомментировали ситуацию со стрельбой в гимназии №5 Брянска. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что необходимо выяснить, почему не сработали меры безопасности в брянской школе. Экспертное мнение и аналитика