Песков: надо узнать, почему не сработали меры безопасности в школе Брянска

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что специалисты должны установить причины происшествия в гимназии в Брянске, а также выяснить, почему не сработали ранее принятые меры безопасности.

«Сначала нужно определить, почему не сработали те меры, которые уже были приняты. Давайте не забывать, что было принято немало мер, они все были проработаны специалистами», - сказал Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, специалисты должны оценить причины произошедшего. Дмитрий Песков заявил, что силовые структуры должны заниматься расследованием произошедшей трагедии, чем они и занимаются.

Напомним, что сегодня утром в Брянске произошли трагические события. В местной гимназии восьмиклассница пришла на занятия с дробовиком своего отца, который занимался охотой, и открыла стрельбу в классе.