В стране и мире Министр обороны Польши заявил о создании танковой коалиции для помощи Киеву Семен Лавров По словам Мариуша Блащака, создание коалиции доноров танкового оружия для Украины - его инициатива. © Фото: Frank Hoermann, SVEN SIMON, Globallookpress Читайте нас на: Варшава намерена создать коалицию по передаче бронетехники Украине. Об этом заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, который также является автором данной инициативы. «По моей инициативе мы в группе государств, владеющих танками Leopard 2A4, рассматриваем совместное создание коалиции доноров современного танкового оружия для Украины», — приводит его слова RT. Ранее директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк назвал Польшу «застрельщиком кампании по передаче танков Leopard Украине». При этом эксперт отметил, что Варшава руководствуется в данном вопросе собственными интересами и надеется на получение компенсации. Экспертное мнение и аналитика