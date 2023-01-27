Министр обороны Польши заявил о создании танковой коалиции для помощи Киеву
По словам Мариуша Блащака, создание коалиции доноров танкового оружия для Украины - его инициатива.
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Варшава намерена создать коалицию по передаче бронетехники Украине. Об этом заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, который также является автором данной инициативы.
«По моей инициативе мы в группе государств, владеющих танками Leopard 2A4, рассматриваем совместное создание коалиции доноров современного танкового оружия для Украины», — приводит его слова RT.
Ранее директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк назвал Польшу «застрельщиком кампании по передаче танков Leopard Украине». При этом эксперт отметил, что Варшава руководствуется в данном вопросе собственными интересами и надеется на получение компенсации.