Цена нефти марки Brent упала ниже 74 долларов за баррель

Из данных торгов следует, что к 20:15 мск цена февральских фьючерсов на нефть Brent снижалась до $73,82 за баррель.

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Стоимость нефти марки Brent впервые с 29 июня опустилась ниже 74 долларов за баррель. Мировые цены на нефть перешли к снижению. Об этом следует из данных торгов.

По состоянию на 20:15 по московскому времени цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,65% - до 73,82 доллара за баррель. В то же время фьючерсы на нефть марки WTI опустились на 0,46% до 69,06 доллара.

Ранее о планах восстановления и удвоения добычи нефти заявил глава Венесуэлы Иван Хиль Пинто. Такой план страна планирует осуществить вместе с Российской Федерацией. По словам венесуэльского министра, уровень добычи нефти в Венесуэле в последние годы достиг 120-150 тысяч баррелей в сутки.