Венесуэла сообщила о планах восстановить и удвоить нефтедобычу вместе с РФ

Уровень совместной нефтедобычи двух стран в Венесуэле в последние годы достиг 120-150 тысяч баррелей в сутки.

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Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил о намерении этой страны вместе с Россией восстановить прежний суточный уровень добычи нефти, а потом его удвоить. Об этом он сказал в интервью РИА Новости.

Речь идет о совместной добыче нефти в Венесуэле. Ее уровень в последние годы достиг 120-150 тысяч баррелей в сутки, сказал министр.

На совместную работу сильно повлиял режим санкций, сказал Иван Хиль Пинто. Он пояснил, что ближайшая цель - восстановить уровень нефтедобычи, который был пару лет назад с компанией «Роснефть», у которой сейчас другая схема работы.

Кроме того, Москва и Каракас договорились о возобновлении переговоров и участии российских компаний в совместных предприятиях в рамках соглашения, которое есть у PDVSA. В дальнейшем Венесуэла рассчитывает удвоить прежний уровень совместной добычи нефти.