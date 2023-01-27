Конора Макгрегора сбила машина во время велопрогулки

Спортсмен заявил, что не пострадал в результате аварии.

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Бывшего двукратного чемпиона UFC в полулегком и легком весе Конора Макгрегора на полной скорости сбила машина. Происшествие случилось во время велосипедной прогулки, сообщил спортсмен.

«Только что сзади ударила машина. Солнечная ловушка, водитель меня не видел. Полная скорость прямо на меня», - написал боец на своей странице в Instagram*.

Макгрегор отметил, что с ним все в порядке. По его словам, жизнь ему спасло знание, как правильно падать.

«Слава богу, это было не мое время. Спасибо борьбе и дзюдо также», - сказал спортсмен.

Напомним, в марте прошлого года Конора Макгрегора арестовали за опасное вождение. Кроме того, у него конфисковали автомобиль Bentley стоимостью 170 тысяч евро.

Спортсмен устроил гонки в Дублине по дороге в спортивный зал. Полицейским пришлось броситься в погоню за ним.