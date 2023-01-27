В Польшу прибыли истребители F-35 из Нидерландов

Самолеты задействуют для патрулирования неба в рамках миссии НАТО.

© Фото: hoo-me.comMediaPunch via www.im globallookpress

Нидерландские истребители пятого поколения F-35 прибыли в Польшу. Они будут задействованы для патрулирования неба в рамках миссии НАТО «Enhanced Air Policing». Об этом сообщает RT.

«На 22-ю базу тактической авиации в Мальборке прилетели нидерландские F-35, которые будут поддерживать польскую армию в защите неба», - сказал министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Напомним, ранее в Министерстве обороны Нидерландов сообщили, что перебросят в Польшу восемь F-35. Предполагается, что четыре самолета задействуют для патрулирования.

Еще четыре истребителя хотят задействовать для программы обучения. Она якобы позволит усилить присутствие Североатлантического альянса на восточном фланге.