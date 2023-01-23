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Нидерланды направят в Польшу восемь истребителей F-35

17:30 23.01.2023
В голландском Министерстве обороны заявили, что два самолета из восьми будут находиться в постоянной боевой готовности.
Нидерланды направят в Польшу восемь истребителей F-35
© Фото: Ники Бугаард, СС ПО 2.0, Wikimedia
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Министерство обороны Нидерландов сообщило о планах перебросить в Польшу восемь истребителей F-35.

«Четыре истребителя будут доступны в феврале и марте для патрулирования воздушного пространства НАТО над Восточной Европой», - говорится в сообщении. 

Из этих четырех два самолета будут находиться в полной боевой готовности, будучи в состоянии осуществить перехват в течение нескольких минут. Еще два оставят в резерве.

Кроме этой четверки, группа из стольких же F-35 будет задействована для программы обучения. Эта программа, как добавили в голландском Минобороны, позволит усилить присутствие НАТО на восточном фланге. 

Ранее сообщалось, что в Польше пригрозили Германии изоляцией из-за отказа поставить танки Киеву.

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