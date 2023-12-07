Военный эксперт Корнев оценил новые запросы Киева к США

По словам специалиста, даже если Киев получит вооружение из нового списка МО Украины к США, то России будет что этому противопоставить.

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Военный эксперт Дмитрий Корнев в эфире радио Sputnik оценил список техники, составленный украинским оборонным ведомством, который Украина хотела бы получить от Соединенных Штатов. В запросы МО Украины, в частности, вошли системы THAAD, вертолеты Apache, самолеты F-18 и C-17 Globemaster, как информирует Reuters.

Специалист в эфире отметил, что киевский режим действует по принципу «восьмигорбого верблюда».

«Просите верблюда с восемью горбами, тогда получите с двумя горбами. Вероятно, здесь запрос "дайте нам всего и побольше" в надежде получить хотя бы что-то», - пояснил эксперт.

По мнению специалиста, в случае даже если Украина получит вооружения из данного списка, то Российской Федерации будет что противопоставить.

Ранее Соединенные Штаты заблокировали законопроект о выделении 61 миллиардов долларов Киеву. Документ был отклонен на голосовании в Сенате.