Премьер Словакии Фицо заявил, что санкции против России не работают
Санкции западных стран против Российской Федерации не работают, но в высших органах Евросоюза на эту тему есть табу. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
«Работают или не работают санкции, которые были приняты в огромном размере против России, к сожалению, на полях Европейского совета это табуированная тема», - цитирует РИА Новости слова премьера Словакии.
Роберт Фицо рассказал, что если попытаться поднять эту тему, то тебя назовут политически некорректным.
«Хоть это и правда, но не полагается такую правду говорить», - сказал Фицо.
Премьер-министр Словакии также добавил, что в отношении Российской Федерации готовится очередной пакет санкций. Фицо отметил, что в случае, если в них будет включен мирный атом, то Словакия не поддержит новый пакет ограничений.
Ранее глава внешнеполитического ведомства Словакии Юрай Бланар заявил, что лучшим решением для урегулирования украинского конфликта будет объявление перемирия и начало переговоров. Он считает, что прогресса в конфликте нет, а гибель людей с обеих сторон продолжается.