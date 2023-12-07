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Премьер Словакии Фицо заявил, что санкции против России не работают

Игнат Далакян
19:56 07.12.2023
По словам премьера Словакии, в высших органах Евросоюза эта тема табуированная.
Премьер Словакии Фицо заявил, что санкции против России не работают
© Фото: robert_fico Telegram
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Санкции западных стран против Российской Федерации не работают, но в высших органах Евросоюза на эту тему есть табу. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

«Работают или не работают санкции, которые были приняты в огромном размере против России, к сожалению, на полях Европейского совета это табуированная тема», - цитирует РИА Новости слова премьера Словакии.

Роберт Фицо рассказал, что если попытаться поднять эту тему, то тебя назовут политически некорректным.

«Хоть это и правда, но не полагается такую правду говорить», - сказал Фицо.

Премьер-министр Словакии также добавил, что в отношении Российской Федерации готовится очередной пакет санкций. Фицо отметил, что в случае, если в них будет включен мирный атом, то Словакия не поддержит новый пакет ограничений.

Ранее глава внешнеполитического ведомства Словакии Юрай Бланар заявил, что лучшим решением для урегулирования украинского конфликта будет объявление перемирия и начало переговоров. Он считает, что прогресса в конфликте нет, а гибель людей с обеих сторон продолжается.

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