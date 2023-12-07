Институт цвета Pantone выбрал персиковый главным оттенком 2024 года

В Институте цвета Pantone выбрали персиковый цвет главным в 2024 году.

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Бархатистый нежный персиковый цвет станет главным в 2024 году по версии американского Института цвета Pantone. Об этом сообщает Life.

Дословно название цвета Pantone 13-1023 Peach Fuzz переводится как «персиковый пух», которым покрыты обычно эти фрукты. В компании отмечают, что этот оттенок ассоциируется с желанием людей заботиться друг о друге и делать добро.

«Мы выбрали цвет, излучающий теплоту и современную элегантность. Оттенок, который резонирует с состраданием, предлагает тактильные объятия и легко соединяет молодость с вечным», - сказала исполнительный директор Института Леатрис Эйсман .

Цветом уходящего года был пульсирующий красный оттенок Viva Magenta. Он символизирует внутреннюю силу. Цветом 2022 года - «любознательный и интригующий» оттенок синего.

В 2024 году традиция выбирать цвет года отметит свой 25-летний юбилей. Цветом года обычно выбирают оттенок, который наиболее точно отражает, что происходит в мире - тенденции в сферах искусства, науки, экономики. К выбору института Pantone обычно прислушиваются в мире моды.