Новый оттенок синего и красного стал главным цветом 2022 года
Американский Институт цвета Pantone объявил новый оттенок синего главным цветом наступающего года. Речь идет о Pantone 17-3938 Very Peri, представляющем собой смесь синего и фиолетово-красного цветов.
По мнению вице-президента института Лори Прессман, новый цвет, отражающий происходящее в глобальной культуре, стал символом духа времени и переходного периода.
«Любознательный и интригующий оттенок демонстрирует жизнерадостное настроение и динамичное присутствие, поощряющее смелое, творческое самовыражение», - сказала Прессман.
Впервые в истории программы Pantone создал цвет самостоятельно, опираясь на цифровые технологии, а не выбрал тон существующей палитры.
По мнению специалистов института, Very Peri является иллюстрацией современной жизни, в которой из цифрового мира в физический проникают различные цветовые тенденции.