В стране и мире Новый оттенок синего и красного стал главным цветом 2022 года Светлана Иванова «Любознательный и интригующий» оттенок, представляющий собой смесь синего и фиолетово-красного цветов, демонстрирует жизнерадостное настроение и динамичное присутствие, поощряющее смелое, творческое самовыражение, считают в Институте цвета Pantone. © Фото: Pantone, Facebook Читайте нас на: Американский Институт цвета Pantone объявил новый оттенок синего главным цветом наступающего года. Речь идет о Pantone 17-3938 Very Peri, представляющем собой смесь синего и фиолетово-красного цветов. По мнению вице-президента института Лори Прессман, новый цвет, отражающий происходящее в глобальной культуре, стал символом духа времени и переходного периода. «Любознательный и интригующий оттенок демонстрирует жизнерадостное настроение и динамичное присутствие, поощряющее смелое, творческое самовыражение», - сказала Прессман. Впервые в истории программы Pantone создал цвет самостоятельно, опираясь на цифровые технологии, а не выбрал тон существующей палитры. По мнению специалистов института, Very Peri является иллюстрацией современной жизни, в которой из цифрового мира в физический проникают различные цветовые тенденции. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика