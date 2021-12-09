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Новый оттенок синего и красного стал главным цветом 2022 года

Светлана Иванова
13:44 09.12.2021
«Любознательный и интригующий» оттенок, представляющий собой смесь синего и фиолетово-красного цветов, демонстрирует жизнерадостное настроение и динамичное присутствие, поощряющее смелое, творческое самовыражение, считают в Институте цвета Pantone.
Новый оттенок синего и красного стал главным цветом 2022 года
© Фото: Pantone, Facebook
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Американский Институт цвета Pantone объявил новый оттенок синего главным цветом наступающего года. Речь идет о Pantone 17-3938 Very Peri, представляющем собой смесь синего и фиолетово-красного цветов.

По мнению вице-президента института Лори Прессман, новый цвет, отражающий происходящее в глобальной культуре, стал символом духа времени и переходного периода.

«Любознательный и интригующий оттенок демонстрирует жизнерадостное настроение и динамичное присутствие, поощряющее смелое, творческое самовыражение», - сказала Прессман.

Впервые в истории программы Pantone создал цвет самостоятельно, опираясь на цифровые технологии, а не выбрал тон существующей палитры.

По мнению специалистов института, Very Peri является иллюстрацией современной жизни, в которой из цифрового мира в физический проникают различные цветовые тенденции.

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