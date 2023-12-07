В стране и мире Директор фонда Пахмутовой назвал «небылицей» сердечный приступ у композитора Алина Луговая Директор фонда Александр Малышко также возмутился вымышленной и надуманной информации о композиторе Пахмутовой. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Илья Питалев, РИА Новости Читайте нас на: У 94-летнего композитора Александры Пахмутовой нет сердечного приступа, она находится на плановом обследовании. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал директор ее фонда Евгений Малышко. «У Александры Николаевны нет никакого сердечного приступа. Это все придумки и небылицы. Телефоны стали разрываться, не представляю, кто такие вещи делает. Какой-то вымышленный, надуманный, факт. Все нормально, все в порядке. Мало ли какие бывают плановые вещи и обследования у человека, а из этого придумывают просто небылицы», - заверил Малышко. Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что у народной артистки СССР Александры Пахмутовой сердечный приступ. Экспертное мнение и аналитика