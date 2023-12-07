Mash: Александру Пахмутову экстренно госпитализировали в Москве

По предварительным данным издания, у композитора случился сердечный приступ.

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Народную артистку СССР Александру Пахмутову экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По сообщению издания, у 94-летней Пахмутовой случился сердечный приступ. Отмечается, что к медикам композитор обратилась сама из-за плохого самочувствия, а в поликлинике врачи поставили предварительный диагноз и вызвали скорую.

Издание сообщает, что на данный момент народная артистка СССР находится в больнице.