Пострадавших при стрельбе в гимназии Брянска вывезут в Москву на вертолете

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Пострадавших при стрельбе в гимназии Брянска вывезут в Москву на спецборте МЧС России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как передает «360», спецборт МЧС России прибыл в Брянск для последующей эвакуации раненых в медицинские учреждения столицы.

Отмечается, что на вертолете Ми-8, на котором планируется перевозка пострадавших, установили специальный медицинский модуль, а врачи будут сопровождать раненых на протяжении всего полета. В МЧС добавили, что пострадавшим и их родственникам необходимую поддержку оказывают сотрудники Центра экстренной психологической помощи.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию со стрельбой в брянской гимназии. По словам представителя Кремля, необходимо выяснить, почему не сработали меры безопасности в школе Брянска.