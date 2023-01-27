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Критик Шпагин назвал «нехорошей» замену Назарова на Кота и Чонишвили в спектаклях

Анна Назайкина
18:16 27.01.2023
В постановках «Лес» и «Мастер и Маргарита» актер должен был играть Геннадия Несчастливцева и Воланда соответственно.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Ekaterina Tsvetkova, RussianLook, GlobalLookPress
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Журналист и кинокритик Александр Шпагин в беседе со «Звездой» оценил, насколько удачную замену народному артисту РФ Дмитрию Назарову подобрали в спектаклях МХТ им. Чехова.

В постановках «Лес» и «Мастер и Маргарита» он должен был играть Геннадия Несчастливцева и Воланда соответственно. На эти роли Назарова театр пригласил знаменитых актеров Сергея Чонишвили и Анатолия Кота. Критик Шпагин назвал эти замены «нехорошими».

«Назаров - замечательный актер. Он разносторонний актер, харизматичный актер. Он очень энергетический актер, он очень держит зал. Кот и Чонишвили - это нормальные актеры, крепкие профессионалы. А это - актер-художник, это глыба вообще», - выразил мнение критик.

Также Шпагин ответил на вопрос о том, нанесет ли такая замена ущерб театру и потеряет ли он часть своих зрителей, которые за долгие годы уже успели полюбить Назарова.

«Я сегодня не знаю такого, чтобы у актера были поклонники или поклонницы, которые бегают только на него», - сказал он.

Комментируя ситуацию с увольнением артиста после его высказываний в отношении СВО, критик отметил, что актеры должны отвечать за свои высказывания, поскольку на них обращено общественное внимание.

«Актеры известны всем, поэтому они должны понимать, насколько они являются рупорами общества... Они должны стараться быть конструктивными и не плакатно мыслить, а осторожно, тонко, неоднозначно, стараться вести мир к гармонии, а не больше его раздражать», - заявил Шпагин.

Ранее стало известно, что Назаров также лишился роли в фильме «12 стульев», где он должен был сыграть Кису Воробьянинова. Режиссер комедии Петр Зеленов отметил, что проблем с тем, чтобы переснять сцены с новым актером, не будет и что он найдет, кого снимать.

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