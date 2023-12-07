Аргентина пригласила Россию на инаугурацию нового президента страны
В российском внешнеполитическом ведомстве рассказали, что дипмиссию России на церемонии инаугурации аргентинского президента будет представлять посол Феоктистов.
© Фото: Gabriel Sotelo Keystone Press Agency Globallookpress
Аргентина пригласила Российскую Федерацию на церемонию инаугурации избранного президента Хавьера Милея. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России.
«Аргентина пригласила нас на инаугурацию», - цитирует РИА Новости собеседника из российского внешнеполитического ведомства.
В МИД России раскрыли, что на церемонии инаугурации избранного президента Аргентины страну будет представлять российский посол в Аргентине Дмитрий Феоктистов.
Напомним, что на прошедших президентских выборах в Аргентине победу одержал эксцентричный и крайне правый кандидат Хавьер Милей. Новая администрация избранного лидера Аргентины готовится стать одним из самых «яростно произраильских» правительств в истории Аргентины, как сообщало агентство Bloomberg.