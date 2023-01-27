Замминистра обороны Фомин вручил ведомственные награды игрокам женского футбольного клуба ЦСКА

Александр Фомин вручил медали «За укрепление боевого содружества» в Национальном центре управления обороной России в Москве.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин вручил ведомственные награды игрокам женского футбольного клуба ЦСКА. Он сделал это в Национальном центре управления обороной России в Москве. Об этом сообщает МО РФ.

Медаль «За укрепление боевого содружества» получили президент женского футбольного клуба ЦСКА Елена Петунина, главный тренер ЖФК ЦСКА Максим Зиновьев, полузащитник Надежда Смирнова, вратарь Эльвира Тодуа, полузащитник Маргарита Черномырдина.

«Женский футбольный клуб ЦСКА стал обладателем Кубка России, серебряным призером чемпионата России и принял участие в финале Суперкубка. Своими успехами вы продемонстрировали целеустремленность, высокий профессионализм - главные качества армейских спортсменов», - заявил Фомин.

Ранее сообщалось, что Александр Фомин исполнил мечту 4-летней Евы из Тюменской области - он организовал девочке встречу с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Также Фомин обсудил взаимодействие с президентом Красного Креста.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов