Армия Армия Армия

Замминистра обороны Фомин вручил ведомственные награды игрокам женского футбольного клуба ЦСКА

18:34 27.01.2023
Александр Фомин вручил медали «За укрепление боевого содружества» в Национальном центре управления обороной России в Москве.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин вручил ведомственные награды игрокам женского футбольного клуба ЦСКА. Он сделал это в Национальном центре управления обороной России в Москве. Об этом сообщает МО РФ. 

Медаль «За укрепление боевого содружества» получили президент женского футбольного клуба ЦСКА Елена Петунина, главный тренер ЖФК ЦСКА Максим Зиновьев, полузащитник Надежда Смирнова, вратарь Эльвира Тодуа, полузащитник Маргарита Черномырдина. 

«Женский футбольный клуб ЦСКА стал обладателем Кубка России, серебряным призером чемпионата России и принял участие в финале Суперкубка. Своими успехами вы продемонстрировали целеустремленность, высокий профессионализм - главные качества армейских спортсменов», - заявил Фомин.

Ранее сообщалось, что Александр Фомин исполнил мечту 4-летней Евы из Тюменской области - он организовал девочке встречу с Дедом Морозом и Снегурочкой. 

Также Фомин обсудил взаимодействие с президентом Красного Креста.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов 

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:00 В стране и мире
Перед консульством РФ в Дании сожгли Коран
18:21 В стране и мире
В Германии потребовали отправить в отставку главу МИД Бербок
17:55 В стране и мире
В Раде предложили исключить Тимошенко из «Батькивщины» за отдых в Дубае
16:35 В стране и мире
Видео
Захарова спросила у Столтенберга, считает ли он граждан стран НАТО за болванов
16:27 В стране и мире
Назаров в роли Кисы Воробьянинова в «12 стульях» исчез с сайтов о кино
Популярное
Видео
Оператор-наводчик Т-90М «Прорыв» рассказал, что в прицел танка видно «даже мышь за два километра»
Видео
Студентка РУДН попросила Путина взять ее на работу в АП
Видео
Гладков рассказал Путину о подвиге маленького жителя Белгородской области
Видео
Путин рассказал о своей первой учительнице
Видео
Пассажир снял на видео, как из крыла самолета Сочи - Москва вытекает топливо
Видео
Верблюд насмерть затоптал сторожа на охотничьей базе под Омском
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.