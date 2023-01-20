Армия Замминистра обороны Фомин обсудил взаимодействие с президентом Красного Креста В Минобороны России заявили, что встреча прошла в конструктивном ключе и стороны условились продолжить контакты. © Видео: Минобороны России © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Заместитель министра обороны России Александр Фомин обсудил взаимодействие с Международным комитетом Красного Креста с его президентом Мирьяной Сполярич-Эггер. Об этом сообщает МО РФ. «Стороны обсудили наиболее актуальные вопросы взаимодействия Минобороны России и МККК на украинском направлении, в том числе соблюдение норм международного гуманитарного права, обращение с военнопленными, поиск без вести пропавших лиц», - говорится в сообщении. В российском оборонном ведомстве добавили, что встреча прошла в конструктивном ключе. Стороны условились продолжить контакты в будущем. Ранее в Минобороны России сообщили об освобождении Клещеевки в Донецкой Народной Республике.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика