Путин пошутил над желанием главы банка ВТБ Костина стать султаном
Президент Российской Федерации Владимир Путин во время встречи с наследным принцем Омана Зиязином бен Хайсамом Аль Саидом пошутил над желанием главы банка ВТБ Андреем Костиным стать султаном.
«Господин Костин - эффективный менеджер, но вы его особо не нахваливайте, а то он тоже захочет стать султаном», - сказал Путин на встрече с наследным принцем.
Глава ВТБ также присутствовал в аудитории на встрече Путина и наследного принца Омана и поддержал шутку российского президента.
«Я и принцем готов», - ответил Костин.
Ранее глава Российской Федерации Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд провели переговоры в Эр-Рияде. Перед поездкой в Саудовскую Аравию президент России посетил Объединенные Арабские Эмираты, где провел переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в Абу-Даби.