В стране и мире Путин пошутил над желанием главы банка ВТБ Костина стать султаном Игнат Далакян Глава ВТБ Андрей Костин поддержал шутку президента и сказал, что «и принцем готов стать». © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Президент Российской Федерации Владимир Путин во время встречи с наследным принцем Омана Зиязином бен Хайсамом Аль Саидом пошутил над желанием главы банка ВТБ Андреем Костиным стать султаном. «Господин Костин - эффективный менеджер, но вы его особо не нахваливайте, а то он тоже захочет стать султаном», - сказал Путин на встрече с наследным принцем. Глава ВТБ также присутствовал в аудитории на встрече Путина и наследного принца Омана и поддержал шутку российского президента. «Я и принцем готов», - ответил Костин. Ранее глава Российской Федерации Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд провели переговоры в Эр-Рияде. Перед поездкой в Саудовскую Аравию президент России посетил Объединенные Арабские Эмираты, где провел переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в Абу-Даби. Экспертное мнение и аналитика