Размах поездки Путина в Саудовскую Аравию обсуждают все мировые СМИ

Теперь в России ждут с ответным визитом наследного принца Саудовской Аравии, а в графике российского президента сегодня стоит встреча с президентом Ирана.

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В Москву с визитом сегодня прибывает президент Ирана. Владимир Путин и Эбрахим Раиси, как рассказали в Кремле, обсудят двустороннее сотрудничество, включая совместные проекты в области транспорта и энергетики. Главы государств также затронут украинский конфликт и обострение на Ближнем Востоке. Эти темы российский лидер обсуждал накануне и во время своей поездки в Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию. Визит Владимира Путина и то, с каким размахом его принимали, активно обсуждают все мировые СМИ. Основной посыл такой - попытки Запада изолировать Россию полностью провалились.

Эр-Рияд - вторая точка на карте ближневосточного турне российского президента. Во дворце Аль-Ямама готовы встречать Путина: расшитые в традиционном стиле пояса королевской охраны, в руках - золотые мечи. У входа кортеж высокого гостя встречает наследный принц.

С последней личной встречи в 2018-м отношения двух лидеров не изменились. То самое, горячо обсуждаемое рукопожатие повторилось.

То, что темы переговоров затронут разные сферы деятельности, раскрывает состав делегаций. Первым свое правительство представляет Путину бен Салман, затем российская сторона: глава МИД России Лавров, Минпромторга - Минтуров, энергетики - Новак, и глава Чечни Рамзан Кадыров, который не раз говорил о своей личной дружбе с наследным принцем. Единственная женщина на этой встрече - глава Центробанка России Эльвира Набиуллина, к слову, с непокрытой головой, что ранее показалось бы в традиционно исламском государстве неприемлемым. Но именно так Эр-Рияд показывает свою трансформацию - страна открыта для туристов, правам женщин уделяют все больше внимания, да и сама Саудовская Аравия ведет независимую внешнюю политику, что в своей речи подчеркивает российский лидер.

«За это время многое было в наших отношениях. За последние семь лет отношения приобрели такое качество, уровень, которого раньше никогда не было. Это достигнуто в результате мудрой политики вашего отца, хранителя двух святынь короля СА при вашем прямом участии. У нас стабильные, очень хорошие отношения в сфере политики, экономики, гуманитарной области», - заявил Владимир Путин.

Президент России напомнил, что ранее планировался визит Мухаммеда бен Салмана в Россию, однако поездке помешали определенные обстоятельства.

Для саудитов принципиально важный вопрос - это региональная безопасность. Наследный принц подчеркивает, что усиливать ее удается и за счет политической кооперации России и Саудовской Аравии.

«За прошедшие семь лет мы достигли многого в наших двусторонних отношениях. Например, в энергетике, в инвестиционных отношениях, в сельскохозяйственной сфере. Также благодаря политической кооперации и взаимодействию нам удалось положительно повлиять на ряд моментов на Ближнем Востоке», - заявил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд.

Бен Салман - один из влиятельнейших и молодых правителей на ближневосточной земле. И тут важно понимать и слышать фигуры его речи - таков менталитет саудитов, в отличие от западных партнеров, здесь слова на ветер не бросают.





По итогам переговоров сейчас готовят общий документ, многие детали соглашений, в частности энергетических, пока не раскрывают. Теперь в России ждут с ответным визитом наследного принца, а ближневосточные контакты российского лидера продолжатся сегодня - в графике встреча с президентом Ирана.

Подробнее о том, как прошел визит Владимира Путина в Саудовскую Аравию, смотрите в материале Россины Бодровой.