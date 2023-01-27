Следователи попросили арестовать главу IT-управления ФТС

© Фото: Следственный комитет РФ

Следствие попросило суд арестовать Дмитрия Васильева, занимавшего в ФТС должность главы Центрального информационно-технического таможенного управления. Мужчину обвиняют в получении взятки.

«Поступил материал по ходатайству ГСУ СК РФ об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Васильева Дмитрия Андреевича», - сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы.

Напомним, сегодня стало известно, что в главном здании Федеральной таможенной службы России прошли обыски по делу Дмитрия Васильева. Были изъяты документы, представляющие интерес для следствия.

По предварительным данным, мужчина был задержан по подозрению во взяточничестве и хищении при выполнении государственных подрядов.