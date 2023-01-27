Силовики изымают документацию в здании ФТС по делу задержанного главы IT-управления

© Фото: Илья Питалев, РИА Новости

В главном здании Федеральной таможенной службы (ФТС) России проводятся обыски по делу Дмитрия Васильева, который занимал должность главы Центрального информационно-технического таможенного управления ведомства. Он был задержан в столице по подозрению в коррупции.

«По делу Васильева, задержанного по подозрению в коррупции, проводятся следственные действия в ФТС. Изымается документация, представляющая интерес для следствия», - рассказал источник ТАСС.

В ФТС подтвердили факт проведения следственных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов. По предварительным данным, Васильев был задержан по подозрению во взяточничестве и хищении при выполнении господрядов.

Ранее стало известно, что заместителя мэра Владивостока Алексея Ляйфера заключили под стражу на два месяца по обвинению во взятке и превышении должностных полномочий. Решение было принято после получения постановления следователя по особо важным делам Следственного управления СК РФ по Приморскому краю.