Вопрос о владельце «скифского золота» решится в Нидерландах в сентябре 2023 года

Генпрокурор Нидерландов заявил, что решение о передаче коллекции артефактов Украине может остаться в силе.

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Верховный суд Нидерландов может оставить в силе решение о передаче коллекции «скифского золота» Украине. Вынесение вердикта по данному делу запланировано на 15 сентября 2023 года. Соответствующая информация была опубликована на официальном сайте суда.

Напомним, что коллекция предметов искусства, называемая «скифским золотом», была передана Нидерландам от крымских музеев в 2014 году на условиях займа. Сейчас она по-прежнему находится в распоряжении европейской страны. После того, как Крым вошел в состав Российской Федерации, а музеи полуострова потребовали вернуть им данные экспонаты, представители нидерландского музея оказались в замешательстве и решили не возвращать их до принятия соответствующего решения суда по этому вопросу.

«В октябре 2021 года Апелляционный суд постановил, что поставка должна быть осуществлена в Украину. Это решение может остаться в силе», - говорится на сайте Верховного суда Нидерландов.

Мнение о том, что данное решение может остаться в силе, выразил также генеральный прокурор Нидерландов.

Передачей «скифского золота» Украине в 2021 году заинтересовались в Следственном комитете России. Тогда глава ведомства Александр Бастрыкин поручил провести соответствующую проверку по этому вопросу. В СК при этом подчеркнули, что несмотря на то, что данные артефакты, десятилетиями хранились в музеях Крыма, Амстердам принял свое решение в угоду политической обстановке.