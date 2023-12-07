Психолог Крупин заявил, что укрепление института семьи может помочь избежать стрельбы в школах

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Уменьшить количество трагедий в школах, в том числе со стрельбой, может помочь укрепление института семьи, повышение авторитета учителей, грамотная работа психологов и взаимоотношения родителей со своими детьми. Об этом, комментируя трагедию в брянской школе, в результате которой погибли двое детей и пятеро пострадали, рассказал «Звезде» клинический психолог и психоаналитик Владимир Крупин.

«Если говорить о каких-то глобальных способах, то это укрепление института семьи и повышение авторитета учителей. И в том, и в другом месте, кажется, сейчас есть некоторые бреши. Адекватная работа школьных психологов, которые, помимо индивидуальных занятий с какими-то подростками, проводят групповые, потому что на групповых занятиях такое выявить чуть проще, чем в контакте один на один. В группе человек всегда проявляется чуть более широко. Это сложная ювелирная работа. До какой-то степени это могло бы сократить трагедии, но опять же какой-то гарантии нет», - рассказал Крупин.

Крупин уточнил, что существуют различные методики, которые помогают выявить склонность подростков к рискованным действиям, однако они не являются панацеей.

«Есть методики, которые выявляют кого-то более способного на такие действия и менее способного. Мы тоже не можем говорит, что все, кто пройдет эти тесты и покажет склонность к такого рода совершению поступков, все их совершат. Точно так же, как подростки могут великолепно пройти все тесты, а по факту там окажутся достаточно серьезные нарушения психики, которые приведут к этим трагедиям. Это очень сложно сделать», - отметил психолог.

Психолог указал, что работа с подростками особенно сложная, поскольку в силу возраста они щупают мир и испытывают его границы. По словам Крупина, как правило, подобные случаи происходят, когда подростки не умеют справляться со своей агрессией.

«Такое происходит, когда агрессия накапливается внутри и она подавлена. Люди, которые способны свою агрессию проявлять, они реже на такое способны, чем те, кто не имеет такой возможности, не чувствует своего права проявлять негативные в том числе чувства, права себя защищать, когда на него нападают там, травят», - объяснил психолог.

Крупин также отметил влияние взаимоотношений в семье на поведение подростка.

«Конечно, чем крепче и теплее у ребенка контакт с родителями, тем более он застрахован от подобного рода поступков. Любой ребенок всегда родом из семьи. Всегда что-то происходит в семье. В семье ребенок учится проявлять свои чувства. Глядя на то, как ведут себя родители, формирует свое собственное поведение во многом. Получается, отец юридически сделал все, чтобы этого не случилось - ружье не под кроватью хранил, а в сейфе под ключом. И все равно не помогло», - добавил Крупин.

Психолог допустил, что, если бы у девочки был более теплый контакт с отцом, она могла бы прийти к нему и чем-то поделиться, о чем-то пожаловаться, получить поддержку, трагедии могло бы не быть, но на это влияет много факторов.

Напомним, сегодня в Брянске в гимназии №5 ученица 8-го класса принесла на занятия дробовик отца, открыла огонь по детям, после чего застрелилась. В результате трагедии двое детей погибли, пятеро доставлены в больницу. Тетя погибшей в брянской гимназии девочки рассказала, что ждет опознание.