Путин обнаружил, что с марта 2022 года число иностранных компаний в РФ увеличилось

По словам президента, за 20 месяцев в России стало работать еще полторы тысячи иностранных компаний.

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С марта 2022 года число иностранных компаний, работающих в России, только увеличилось вопреки ожиданиям. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на форуме ВТБ «Россия зовет!».

«С начала марта 2022 года по ноябрь текущего года количество зарубежных компаний в России, несмотря на все давление политических элит Запада, не сократилось. Я сам с удивлением обнаружил, когда материал посмотрел. Увеличилось! Так, на 1 марта 2022 года в России было зарегистрировано 24,1 тысячи иностранных организаций. На 1 ноября текущего года их стало на полторы тысячи больше, а именно 25,6 тысячи. Это же показатель готовности и желания работать в России», - заявил Путин.

Президент отметил, что многие компании продолжают работать, сменив название. Россия поддерживает их стремление сотрудничать с РФ, несмотря на давление своих правительств.

Также Путин констатировал, что выражение «страна-бензоколонка» больше нельзя применить к РФ. Он заявил это, имея в виду структуру роста экономики страны.