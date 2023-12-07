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Путин заявил, что выражение «страна-бензоколонка» более не применимо к России

Тимур Шерзад
15:02 07.12.2023
Владимир Путин на форуме ВТБ «Россия зовет!» констатировал изменение структуры российской экономики и уменьшение доли добычи сырья в структуре экономического роста России.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Президент России Владимир Путин констатировал, что выражение «страна-бензоколонка» больше нельзя применить к РФ. Он заявил это на форуме ВТБ «Россия зовет!», имея в виду структуру роста экономики страны.

«Все большую долю занимают несырьевые отрасли. Это обрабатывающее производство, транспорт, логистика, строительство, информация, связь, жилищно-коммунальное хозяйства», - отметил Путин. 

На эти сферы пришлось более половины экономического роста в России. Еще 44% этого роста составляет сфера услуг. И лишь 2%, подчеркнул президент, это добыча ископаемых.

Кроме этого, Путин отметил, что темпы роста российской экономики превышают таковые в ведущих странах Евросоюза. 

Также Владимир Путин обратил внимание на рост количества иностранных компаний в России с марта 2022 года.  

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