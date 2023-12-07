Путин рассказал о странах, которые не поддаются внешнему давлению и «стуканию по столу»

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Существуют лидеры стран, которые не поддаются внешнему давлению. Об этом на форуме ВТБ «Россия зовет!» заявил президент России Владимир Путин.

«Несмотря ни на какое внешнее давление, цыкание зубами, стукание по столу и нашептывание на ухо, есть люди - лидеры стран, причем мощных стран, которые не поддаются этому давлению и руководствуются прежде всего своими собственными национальными интересами», - сказал Путин.

Глава государства также констатировал изменение структуры российской экономики и уменьшение доли сырья в структуре экономического роста России. Кроме того, добавил президент, россияне и бизнес фактически не заметили бесшовного перехода на национальную платежную систему после отключения банков от западных аналогов, в результате которого Россия, в свою очередь, перестала платить комиссии.

Путин указал на устойчивость и самодостаточность российского финансового рынка и отметил, что западная шумиха с громкими лозунгами и угрозами в отношении России не в состоянии отменить тот факт, что сотрудничать с Россией выгодно.