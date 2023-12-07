Песков назвал демонизацией призыв Байдена не дать Путину победить

Представитель Кремля выразил сожаление, что американские власти продолжают использовать Россию в своих внутренних делах.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о выступлении американского президента Джо Байдена, заявил, что в Кремле сожалеют о том, что Вашингтон продолжает использовать Российскую Федерацию как инструмент в своих делах, где демонизация Российской Федерации служит для обработки конгрессменов и сенаторов.

«Мы видели и весьма сожалеем, что руководство США продолжает свою привычку использовать Россию в своих внутренних делах», - сказал Дмитрий Песков.

При этом пресс-секретарь российского президента отметил, что в данном случае американские власти занимаются абсолютно неприкрытой демонизацией Российской Федерации и пытаются тем самым вынудить парламентариев Соединенных Штатов одобрить выделение очередного пакета помощи киевскому режиму.

Ранее США выделили очередной пакет военной помощи Украине на сумму в 175 миллиардов долларов. Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что это может стать «одним из последних» пакетов военной помощи, если Конгресс не одобрит запрос президента на дополнительное финансирование.