Сломить не удалось: как Россия отразила агрессивную санкционную атаку со стороны Запада
Беспрецедентная агрессивная санкционная война, развернутая Западом, не сломила экономику России. Но расчет недружественных стран не оправдался. Россияне проявили сплоченность и ответственность. Об этом сказал Владимир Путин на заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
По словам президента, Запад хотел в сжатые сроки уничтожить экономику России через грабеж валютных резервов. Также планировалось обвалить национальную валюту, спровоцировав разрушительную инфляцию. Ситуация была сложная, но ее стабилизировали.
Владимир Путин отметил, что уровень цен с мая практически не изменился, а рубль стал «одной из самых сильных валют мира». Санкции наоборот спровоцировали небывалый рост инфляции в самой Европе.
Несмотря на все вызовы, внешний удар в этом году Россия выдержала. Сейчас критически важно заниматься внутренними делами.
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