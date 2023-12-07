Путин заявил, что Россия готова кооперироваться с Китаем по военным технологиям

Владимир Путин заявил, что Россия готова отойти от традиционных отношений в этой сфере, и думает не о продажах, а о технологиях.

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Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова кооперироваться с Пекином по вопросу военных технологий.

«Мы готовы кооперироваться во всех областях, у нас нет никаких ограничений», - подчеркнул Путин на форуме ВТБ «Россия зовет!».

Владимир Путин добавил, что, в процессе размышлений как о перспективах будущего мироустройства, так и о безопасности России, идет отход от традиционного мышляения в духе «купил-продал». Вместо этого РФ думает о военных технологиях.

Ранее Путин заявил, что выражение «страна-бензоколонка» более не применимо к России.